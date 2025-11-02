OneRing (RING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00752945 $ 0.00752945 $ 0.00752945 24H lav $ 0.00763745 $ 0.00763745 $ 0.00763745 24H høj 24H lav $ 0.00752945$ 0.00752945 $ 0.00752945 24H høj $ 0.00763745$ 0.00763745 $ 0.00763745 All Time High $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Laveste pris $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) +0.26% Prisændring (7D) -3.59% Prisændring (7D) -3.59%

OneRing (RING) realtidsprisen er $0.00758157. I løbet af de sidste 24 timer har RING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00752945 og et højdepunkt på $ 0.00763745, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RINGs højeste pris nogensinde er $ 4.81, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00215211.

Når det gælder kortsigtet performance, RING har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, +0.26% i løbet af 24 timer og -3.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OneRing (RING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 713.94K$ 713.94K $ 713.94K Cirkulationsforsyning 6.80M 6.80M 6.80M Samlet Udbud 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

Den nuværende markedsværdi på OneRing er $ 51.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RING er 6.80M, med et samlet udbud på 94753393.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 713.94K.