Omnia Protocol (OMNIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00399047 $ 0.00399047 $ 0.00399047 24H lav $ 0.00402531 $ 0.00402531 $ 0.00402531 24H høj 24H lav $ 0.00399047$ 0.00399047 $ 0.00399047 24H høj $ 0.00402531$ 0.00402531 $ 0.00402531 All Time High $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Laveste pris $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.30% Prisændring (7D) -26.24% Prisændring (7D) -26.24%

Omnia Protocol (OMNIA) realtidsprisen er $0.00401465. I løbet af de sidste 24 timer har OMNIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00399047 og et højdepunkt på $ 0.00402531, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OMNIAs højeste pris nogensinde er $ 0.724005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00100478.

Når det gælder kortsigtet performance, OMNIA har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.30% i løbet af 24 timer og -26.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Omnia Protocol (OMNIA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 78.35K$ 78.35K $ 78.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 394.92K$ 394.92K $ 394.92K Cirkulationsforsyning 19.52M 19.52M 19.52M Samlet Udbud 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

Den nuværende markedsværdi på Omnia Protocol er $ 78.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OMNIA er 19.52M, med et samlet udbud på 98399953.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 394.92K.