OID (OID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00276221 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +1.36% Prisændring (1D) -0.79% Prisændring (7D) -39.59%

OID (OID) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har OID handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. OIDs højeste pris nogensinde er $ 0.00276221, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, OID har ændret sig med +1.36% i løbet af den sidste time, -0.79% i løbet af 24 timer og -39.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

OID (OID) Markedsinformation

Markedsværdi $ 196.66K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 196.66K Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på OID er $ 196.66K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af OID er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 196.66K.