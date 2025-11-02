Nyla AI (NYLA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00276478 $ 0.00276478 $ 0.00276478 24H lav $ 0.00299608 $ 0.00299608 $ 0.00299608 24H høj 24H lav $ 0.00276478$ 0.00276478 $ 0.00276478 24H høj $ 0.00299608$ 0.00299608 $ 0.00299608 All Time High $ 0.00976394$ 0.00976394 $ 0.00976394 Laveste pris $ 0.00131479$ 0.00131479 $ 0.00131479 Prisændring (1H) +0.67% Prisændring (1D) -6.79% Prisændring (7D) +21.61% Prisændring (7D) +21.61%

Nyla AI (NYLA) realtidsprisen er $0.00278926. I løbet af de sidste 24 timer har NYLA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00276478 og et højdepunkt på $ 0.00299608, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NYLAs højeste pris nogensinde er $ 0.00976394, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00131479.

Når det gælder kortsigtet performance, NYLA har ændret sig med +0.67% i løbet af den sidste time, -6.79% i løbet af 24 timer og +21.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nyla AI (NYLA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Den nuværende markedsværdi på Nyla AI er $ 2.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NYLA er 999.99M, med et samlet udbud på 999986790.43. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.78M.