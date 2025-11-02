UdvekslingDEX+
Den direkte Norm pris i dag er 0.00001278 USD. Følg med i realtid NORM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NORM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om NORM

NORM Prisinfo

Hvad er NORM

NORM Officiel hjemmeside

NORM Tokenomics

NORM Prisprognose

Norm Pris (NORM)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Norm (NORM) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:14:03 (UTC+8)

Norm (NORM) Prisoplysninger (USD)

Norm (NORM) realtidsprisen er $0.00001278. I løbet af de sidste 24 timer har NORM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000995 og et højdepunkt på $ 0.00001811, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NORMs højeste pris nogensinde er $ 0.00002692, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000111.

Når det gælder kortsigtet performance, NORM har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -19.31% i løbet af 24 timer og +61.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Norm (NORM) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Norm er $ 127.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NORM er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 127.81K.

Norm (NORM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Norm til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Norm til USD $ +0.0000575574.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Norm til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Norm til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-19.31%
30 dage$ +0.0000575574+450.37%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Norm (NORM)

Wife, kids, 9-5 grind. Alarm clock blaring at 6am. Same coffee. Same commute. Same boss breathing down his neck. Day after day, life on autopilot. Nothing exciting. Nothing different. Just Norm being… well, Norm.

Until now.

Norm got tired of living inside the simulation. Tired of watching whales pump and dump while the little guy gets scraps. So he did something no one expected. Norm launched $NORM – a coin for normal people. No VC backers, no secret agendas, no false promises of Lambos and private jets. Just Norm, breaking free from the loop, proving even the most “normal” guy can shake up the system.

This isn’t just a token. It’s disruption disguised as ordinary. It’s Norm’s rebellion.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Norm (NORM) Ressource

Officiel hjemmeside

Norm Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Norm (NORM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Norm (NORM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Norm.

Tjek Norm prisprediktion nu!

NORM til lokale valutaer

Norm (NORM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Norm (NORM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NORM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Norm (NORM)

Hvor meget er Norm (NORM) værd i dag?
Den direkte NORM pris i USD er 0.00001278 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NORM til USD pris?
Den aktuelle pris på NORMtil USD er $ 0.00001278. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Norm?
Markedsværdien for NORM er $ 127.81K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NORM?
Den cirkulerende forsyning af NORM er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NORM?
NORM opnåede en ATH-pris på 0.00002692 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NORM?
NORM så en ATL-pris på 0.00000111 USD.
Hvad er handelsvolumen for NORM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NORM er -- USD.
Bliver NORM højere i år?
NORM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NORM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Norm (NORM) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

