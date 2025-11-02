Norm (NORM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000995 $ 0.00000995 $ 0.00000995 24H lav $ 0.00001811 $ 0.00001811 $ 0.00001811 24H høj 24H lav $ 0.00000995$ 0.00000995 $ 0.00000995 24H høj $ 0.00001811$ 0.00001811 $ 0.00001811 All Time High $ 0.00002692$ 0.00002692 $ 0.00002692 Laveste pris $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 Prisændring (1H) +0.22% Prisændring (1D) -19.31% Prisændring (7D) +61.43% Prisændring (7D) +61.43%

Norm (NORM) realtidsprisen er $0.00001278. I løbet af de sidste 24 timer har NORM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000995 og et højdepunkt på $ 0.00001811, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NORMs højeste pris nogensinde er $ 0.00002692, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000111.

Når det gælder kortsigtet performance, NORM har ændret sig med +0.22% i løbet af den sidste time, -19.31% i løbet af 24 timer og +61.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Norm (NORM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 127.81K$ 127.81K $ 127.81K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 127.81K$ 127.81K $ 127.81K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Norm er $ 127.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NORM er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 127.81K.