NONOS (NOX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00814314 24H lav $ 0.01143162 24H høj All Time High $ 0.01143162 Laveste pris $ 0.0010326 Prisændring (1H) -0.31% Prisændring (1D) +5.89% Prisændring (7D) -2.13%

NONOS (NOX) realtidsprisen er $0.00882838. I løbet af de sidste 24 timer har NOX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00814314 og et højdepunkt på $ 0.01143162, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOXs højeste pris nogensinde er $ 0.01143162, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0010326.

Når det gælder kortsigtet performance, NOX har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, +5.89% i løbet af 24 timer og -2.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NONOS (NOX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.06M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.06M Cirkulationsforsyning 798.37M Samlet Udbud 798,369,280.8833524

Den nuværende markedsværdi på NONOS er $ 7.06M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOX er 798.37M, med et samlet udbud på 798369280.8833524. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.06M.