Den direkte NONOS pris i dag er 0.00882838 USD. Følg med i realtid NOX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk NOX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

NONOS Pris (NOX)

1 NOX til USD direkte pris:

$0.00883163
+5.90%1D
NONOS (NOX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:20:58 (UTC+8)

NONOS (NOX) Prisoplysninger (USD)

NONOS (NOX) realtidsprisen er $0.00882838. I løbet af de sidste 24 timer har NOX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00814314 og et højdepunkt på $ 0.01143162, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NOXs højeste pris nogensinde er $ 0.01143162, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0010326.

Når det gælder kortsigtet performance, NOX har ændret sig med -0.31% i løbet af den sidste time, +5.89% i løbet af 24 timer og -2.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NONOS (NOX) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på NONOS er $ 7.06M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NOX er 798.37M, med et samlet udbud på 798369280.8833524. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.06M.

NONOS (NOX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af NONOS til USD $ +0.00049097.
I de sidste 30 dage var prisændringen af NONOS til USD $ +0.0212457657.
I de sidste 60 dage var prisændringen af NONOS til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af NONOS til USD $ 0.

Hvad er NONOS (NOX)

NØNOS ($NOX) is the native token of the first ZeroState Operating System, an new-era OS built entirely in Rust to prioritize security, fairness, and resilience. $NOX powers a decentralized ecosystem that includes zk-capsules for encrypted state portability, onion mesh networking for anonymous communication, and post-identity applications that allow users to interact without exposing personal data. The project is designed as a foundation for next-generation digital infrastructure where privacy, autonomy, and censorship-resistance are guaranteed at the protocol level.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

NONOS (NOX) Ressource

NONOS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NONOS (NOX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NONOS (NOX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NONOS.

Tjek NONOS prisprediktion nu!

NOX til lokale valutaer

NONOS (NOX) Tokenomics

At forstå tokenomics for NONOS (NOX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om NOX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om NONOS (NOX)

Hvor meget er NONOS (NOX) værd i dag?
Den direkte NOX pris i USD er 0.00882838 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle NOX til USD pris?
Den aktuelle pris på NOXtil USD er $ 0.00882838. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NONOS?
Markedsværdien for NOX er $ 7.06M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af NOX?
Den cirkulerende forsyning af NOX er 798.37M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på NOX?
NOX opnåede en ATH-pris på 0.01143162 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på NOX?
NOX så en ATL-pris på 0.0010326 USD.
Hvad er handelsvolumen for NOX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for NOX er -- USD.
Bliver NOX højere i år?
NOX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se NOX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
NONOS (NOX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

