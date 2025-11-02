UdvekslingDEX+
Den direkte Nirvana ANA pris i dag er 4.24 USD. Følg med i realtid ANA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ANA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Nirvana ANA Logo

Nirvana ANA Pris (ANA)

Ikke noteret

1 ANA til USD direkte pris:

$4.24
+0.10%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Nirvana ANA (ANA) Live prisdiagram
Nirvana ANA (ANA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 4.23
24H lav
$ 4.24
24H høj

$ 4.23
$ 4.24
$ 5.22
$ 3.9
+0.00%

+0.16%

-0.39%

-0.39%

Nirvana ANA (ANA) realtidsprisen er $4.24. I løbet af de sidste 24 timer har ANA handlet mellem et lavpunkt på $ 4.23 og et højdepunkt på $ 4.24, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ANAs højeste pris nogensinde er $ 5.22, mens den laveste pris nogensinde er $ 3.9.

Når det gælder kortsigtet performance, ANA har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -0.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nirvana ANA (ANA) Markedsinformation

$ 32.60M
--
$ 32.60M
7.69M
7,687,735.938208
Den nuværende markedsværdi på Nirvana ANA er $ 32.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ANA er 7.69M, med et samlet udbud på 7687735.938208. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.60M.

Nirvana ANA (ANA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Nirvana ANA til USD $ +0.00657025.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Nirvana ANA til USD $ -0.3777975680.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Nirvana ANA til USD $ -0.3887388880.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Nirvana ANA til USD $ -0.139543515180313.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00657025+0.16%
30 dage$ -0.3777975680-8.91%
60 dage$ -0.3887388880-9.16%
90 dage$ -0.139543515180313-3.18%

Hvad er Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Nirvana ANA (ANA) Ressource

Officiel hjemmeside

Nirvana ANA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Nirvana ANA (ANA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Nirvana ANA (ANA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Nirvana ANA.

Tjek Nirvana ANA prisprediktion nu!

ANA til lokale valutaer

Nirvana ANA (ANA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Nirvana ANA (ANA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ANA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Nirvana ANA (ANA)

Hvor meget er Nirvana ANA (ANA) værd i dag?
Den direkte ANA pris i USD er 4.24 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ANA til USD pris?
Den aktuelle pris på ANAtil USD er $ 4.24. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Nirvana ANA?
Markedsværdien for ANA er $ 32.60M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ANA?
Den cirkulerende forsyning af ANA er 7.69M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ANA?
ANA opnåede en ATH-pris på 5.22 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ANA?
ANA så en ATL-pris på 3.9 USD.
Hvad er handelsvolumen for ANA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ANA er -- USD.
Bliver ANA højere i år?
ANA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ANA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Nirvana ANA (ANA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

