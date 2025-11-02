NIKY (NIKY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.47% Prisændring (1D) -1.54% Prisændring (7D) -5.17% Prisændring (7D) -5.17%

NIKY (NIKY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NIKY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NIKYs højeste pris nogensinde er $ 0.00202952, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NIKY har ændret sig med -0.47% i løbet af den sidste time, -1.54% i løbet af 24 timer og -5.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NIKY (NIKY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 824.86K$ 824.86K $ 824.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 824.86K$ 824.86K $ 824.86K Cirkulationsforsyning 999.67M 999.67M 999.67M Samlet Udbud 999,674,214.586835 999,674,214.586835 999,674,214.586835

Den nuværende markedsværdi på NIKY er $ 824.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NIKY er 999.67M, med et samlet udbud på 999674214.586835. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 824.86K.