Neza (SN99) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.988046 $ 0.988046 $ 0.988046 24H lav $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 24H høj 24H lav $ 0.988046$ 0.988046 $ 0.988046 24H høj $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 All Time High $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Laveste pris $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Prisændring (1H) -0.91% Prisændring (1D) +1.29% Prisændring (7D) +23.61% Prisændring (7D) +23.61%

Neza (SN99) realtidsprisen er $1.006. I løbet af de sidste 24 timer har SN99 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.988046 og et højdepunkt på $ 1.096, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN99s højeste pris nogensinde er $ 1.91, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.422352.

Når det gælder kortsigtet performance, SN99 har ændret sig med -0.91% i løbet af den sidste time, +1.29% i løbet af 24 timer og +23.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Neza (SN99) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Cirkulationsforsyning 1.22M 1.22M 1.22M Samlet Udbud 1,215,066.579619975 1,215,066.579619975 1,215,066.579619975

Den nuværende markedsværdi på Neza er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN99 er 1.22M, med et samlet udbud på 1215066.579619975. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.