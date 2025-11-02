Nexora (NEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.224554 $ 0.224554 $ 0.224554 24H lav $ 0.227477 $ 0.227477 $ 0.227477 24H høj 24H lav $ 0.224554$ 0.224554 $ 0.224554 24H høj $ 0.227477$ 0.227477 $ 0.227477 All Time High $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 Laveste pris $ 0.224554$ 0.224554 $ 0.224554 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -6.76% Prisændring (7D) -6.76%

Nexora (NEX) realtidsprisen er $0.225084. I løbet af de sidste 24 timer har NEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.224554 og et højdepunkt på $ 0.227477, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEXs højeste pris nogensinde er $ 0.405217, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.224554.

Når det gælder kortsigtet performance, NEX har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -6.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nexora (NEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.51M$ 22.51M $ 22.51M Cirkulationsforsyning 56.00M 56.00M 56.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nexora er $ 12.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NEX er 56.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.51M.