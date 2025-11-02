NEUY (NEUY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03579428 $ 0.03579428 $ 0.03579428 24H lav $ 0.03650158 $ 0.03650158 $ 0.03650158 24H høj 24H lav $ 0.03579428$ 0.03579428 $ 0.03579428 24H høj $ 0.03650158$ 0.03650158 $ 0.03650158 All Time High $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Laveste pris $ 0.0127721$ 0.0127721 $ 0.0127721 Prisændring (1H) -0.28% Prisændring (1D) +1.09% Prisændring (7D) -1.67% Prisændring (7D) -1.67%

NEUY (NEUY) realtidsprisen er $0.03630928. I løbet af de sidste 24 timer har NEUY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03579428 og et højdepunkt på $ 0.03650158, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEUYs højeste pris nogensinde er $ 1.51, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0127721.

Når det gælder kortsigtet performance, NEUY har ændret sig med -0.28% i løbet af den sidste time, +1.09% i løbet af 24 timer og -1.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NEUY (NEUY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Cirkulationsforsyning 64.08M 64.08M 64.08M Samlet Udbud 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

Den nuværende markedsværdi på NEUY er $ 2.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NEUY er 64.08M, med et samlet udbud på 71280000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.58M.