Den direkte NETWORKCITIES pris i dag er 0.00048188 USD. Følg med i realtid CITIES til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CITIES prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte NETWORKCITIES pris i dag er 0.00048188 USD. Følg med i realtid CITIES til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CITIES prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CITIES

CITIES Prisinfo

Hvad er CITIES

CITIES Officiel hjemmeside

CITIES Tokenomics

CITIES Prisprognose

NETWORKCITIES Logo

NETWORKCITIES Pris (CITIES)

Ikke noteret

1 CITIES til USD direkte pris:

$0.00048188
+28.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
NETWORKCITIES (CITIES) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:19:21 (UTC+8)

NETWORKCITIES (CITIES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00034589
24H lav
$ 0.00048183
24H høj

$ 0.00034589
$ 0.00048183
$ 0.00196208
$ 0.00013011
+4.03%

+28.55%

+54.97%

+54.97%

NETWORKCITIES (CITIES) realtidsprisen er $0.00048188. I løbet af de sidste 24 timer har CITIES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00034589 og et højdepunkt på $ 0.00048183, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CITIESs højeste pris nogensinde er $ 0.00196208, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013011.

Når det gælder kortsigtet performance, CITIES har ændret sig med +4.03% i løbet af den sidste time, +28.55% i løbet af 24 timer og +54.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NETWORKCITIES (CITIES) Markedsinformation

$ 480.55K
--
$ 480.55K
999.95M
999,953,262.5074646
Den nuværende markedsværdi på NETWORKCITIES er $ 480.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CITIES er 999.95M, med et samlet udbud på 999953262.5074646. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 480.55K.

NETWORKCITIES (CITIES) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af NETWORKCITIES til USD $ +0.00010703.
I de sidste 30 dage var prisændringen af NETWORKCITIES til USD $ -0.0001492486.
I de sidste 60 dage var prisændringen af NETWORKCITIES til USD $ +0.0001599216.
I de sidste 90 dage var prisændringen af NETWORKCITIES til USD $ +0.00028422603769850842.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00010703+28.55%
30 dage$ -0.0001492486-30.97%
60 dage$ +0.0001599216+33.19%
90 dage$ +0.00028422603769850842+143.80%

Hvad er NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

NETWORKCITIES (CITIES) Ressource

Officiel hjemmeside

NETWORKCITIES Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil NETWORKCITIES (CITIES) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine NETWORKCITIES (CITIES) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for NETWORKCITIES.

Tjek NETWORKCITIES prisprediktion nu!

CITIES til lokale valutaer

NETWORKCITIES (CITIES) Tokenomics

At forstå tokenomics for NETWORKCITIES (CITIES) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CITIES Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om NETWORKCITIES (CITIES)

Hvor meget er NETWORKCITIES (CITIES) værd i dag?
Den direkte CITIES pris i USD er 0.00048188 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CITIES til USD pris?
Den aktuelle pris på CITIEStil USD er $ 0.00048188. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af NETWORKCITIES?
Markedsværdien for CITIES er $ 480.55K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CITIES?
Den cirkulerende forsyning af CITIES er 999.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CITIES?
CITIES opnåede en ATH-pris på 0.00196208 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CITIES?
CITIES så en ATL-pris på 0.00013011 USD.
Hvad er handelsvolumen for CITIES?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CITIES er -- USD.
Bliver CITIES højere i år?
CITIES kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CITIES prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
NETWORKCITIES (CITIES) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

