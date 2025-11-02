NETWORKCITIES (CITIES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00034589 - $ 0.00048183
24H lav $ 0.00034589
24H høj $ 0.00048183
All Time High $ 0.00196208
Laveste pris $ 0.00013011
Prisændring (1H) +4.03%
Prisændring (1D) +28.55%
Prisændring (7D) +54.97%

NETWORKCITIES (CITIES) realtidsprisen er $0.00048188. I løbet af de sidste 24 timer har CITIES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00034589 og et højdepunkt på $ 0.00048183, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CITIESs højeste pris nogensinde er $ 0.00196208, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013011.

Når det gælder kortsigtet performance, CITIES har ændret sig med +4.03% i løbet af den sidste time, +28.55% i løbet af 24 timer og +54.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NETWORKCITIES (CITIES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 480.55K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 480.55K
Cirkulationsforsyning 999.95M
Samlet Udbud 999,953,262.5074646

Den nuværende markedsværdi på NETWORKCITIES er $ 480.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CITIES er 999.95M, med et samlet udbud på 999953262.5074646. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 480.55K.