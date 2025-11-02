Nereus (NRS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.135395 24H lav $ 0.140164 24H høj Laveste pris $ 0.088159 All Time High $ 0.687331 Prisændring (1H) +0.10% Prisændring (1D) -0.58% Prisændring (7D) -1.33%

Nereus (NRS) realtidsprisen er $0.138855. I løbet af de sidste 24 timer har NRS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.135395 og et højdepunkt på $ 0.140164, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NRSs højeste pris nogensinde er $ 0.687331, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.088159.

Når det gælder kortsigtet performance, NRS har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -0.58% i løbet af 24 timer og -1.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nereus (NRS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.42M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 138.85M Cirkulationsforsyning 39.01M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nereus er $ 5.42M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NRS er 39.01M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 138.85M.