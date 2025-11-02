NEEDL (NEEDL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.58% Prisændring (1D) -0.35% Prisændring (7D) -22.51% Prisændring (7D) -22.51%

NEEDL (NEEDL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NEEDL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NEEDLs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NEEDL har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, -0.35% i løbet af 24 timer og -22.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

NEEDL (NEEDL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,999.979412 999,999,999.979412 999,999,999.979412

Den nuværende markedsværdi på NEEDL er $ 18.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NEEDL er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999999.979412. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.78K.