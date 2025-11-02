Nativ (NTV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.55% Prisændring (1D) +31.45% Prisændring (7D) +63.75% Prisændring (7D) +63.75%

Nativ (NTV) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NTV handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NTVs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NTV har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +31.45% i løbet af 24 timer og +63.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Nativ (NTV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 156.66K$ 156.66K $ 156.66K Cirkulationsforsyning 29.53B 29.53B 29.53B Samlet Udbud 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Nativ er $ 31.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NTV er 29.53B, med et samlet udbud på 148000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 156.66K.