naiive (NAIIVE) Prisoplysninger (USD)

naiive (NAIIVE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har NAIIVE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. NAIIVEs højeste pris nogensinde er $ 0.00263326, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, NAIIVE har ændret sig med -1.30% i løbet af den sidste time, -10.63% i løbet af 24 timer og -26.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

naiive (NAIIVE) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på naiive er $ 159.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af NAIIVE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 159.27K.