MOTO (MOTO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00127671 $ 0.00127671 $ 0.00127671 24H lav $ 0.00153357 $ 0.00153357 $ 0.00153357 24H høj 24H lav $ 0.00127671$ 0.00127671 $ 0.00127671 24H høj $ 0.00153357$ 0.00153357 $ 0.00153357 All Time High $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +2.99% Prisændring (1D) +1.44% Prisændring (7D) -27.51% Prisændring (7D) -27.51%

MOTO (MOTO) realtidsprisen er $0.00147154. I løbet af de sidste 24 timer har MOTO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00127671 og et højdepunkt på $ 0.00153357, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOTOs højeste pris nogensinde er $ 0.00592703, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOTO har ændret sig med +2.99% i løbet af den sidste time, +1.44% i løbet af 24 timer og -27.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MOTO (MOTO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MOTO er $ 1.47M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOTO er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.47M.