Den direkte Moonsama pris i dag er 0.00238754 USD. Følg med i realtid SAMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SAMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SAMA

SAMA Prisinfo

Hvad er SAMA

SAMA Officiel hjemmeside

SAMA Tokenomics

SAMA Prisprognose

Moonsama Logo

Moonsama Pris (SAMA)

Ikke noteret

1 SAMA til USD direkte pris:

$0.00238754
+1.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Moonsama (SAMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:55 (UTC+8)

Moonsama (SAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00233764
24H lav
$ 0.0028531
24H høj

$ 0.00233764
$ 0.0028531
$ 0.072871
$ 0.00182697
-0.10%

+1.83%

-28.08%

-28.08%

Moonsama (SAMA) realtidsprisen er $0.00238754. I løbet af de sidste 24 timer har SAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00233764 og et højdepunkt på $ 0.0028531, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.072871, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00182697.

Når det gælder kortsigtet performance, SAMA har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +1.83% i løbet af 24 timer og -28.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moonsama (SAMA) Markedsinformation

$ 1.78M
--
$ 2.38M
745.50M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Moonsama er $ 1.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAMA er 745.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.

Moonsama (SAMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Moonsama til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Moonsama til USD $ -0.0012740192.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Moonsama til USD $ -0.0011403592.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Moonsama til USD $ -0.000245293284839898.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.83%
30 dage$ -0.0012740192-53.36%
60 dage$ -0.0011403592-47.76%
90 dage$ -0.000245293284839898-9.31%

Hvad er Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Moonsama (SAMA) Ressource

Officiel hjemmeside

Moonsama Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Moonsama (SAMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Moonsama (SAMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Moonsama.

Tjek Moonsama prisprediktion nu!

SAMA til lokale valutaer

Moonsama (SAMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Moonsama (SAMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SAMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Moonsama (SAMA)

Hvor meget er Moonsama (SAMA) værd i dag?
Den direkte SAMA pris i USD er 0.00238754 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SAMA til USD pris?
Den aktuelle pris på SAMAtil USD er $ 0.00238754. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Moonsama?
Markedsværdien for SAMA er $ 1.78M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SAMA?
Den cirkulerende forsyning af SAMA er 745.50M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SAMA?
SAMA opnåede en ATH-pris på 0.072871 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SAMA?
SAMA så en ATL-pris på 0.00182697 USD.
Hvad er handelsvolumen for SAMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SAMA er -- USD.
Bliver SAMA højere i år?
SAMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SAMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Moonsama (SAMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

