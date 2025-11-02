Moonsama (SAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00233764 24H høj $ 0.0028531 All Time High $ 0.072871 Laveste pris $ 0.00182697 Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) +1.83% Prisændring (7D) -28.08%

Moonsama (SAMA) realtidsprisen er $0.00238754. I løbet af de sidste 24 timer har SAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00233764 og et højdepunkt på $ 0.0028531, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.072871, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00182697.

Når det gælder kortsigtet performance, SAMA har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +1.83% i løbet af 24 timer og -28.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moonsama (SAMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.78M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.38M Cirkulationsforsyning 745.50M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Moonsama er $ 1.78M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SAMA er 745.50M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.38M.