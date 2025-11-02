MOONDOGE (MOONDOGE) Prisoplysninger (USD)

MOONDOGE (MOONDOGE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MOONDOGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOONDOGEs højeste pris nogensinde er $ 0.01037486, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOONDOGE har ændret sig med +3.31% i løbet af den sidste time, +3.88% i løbet af 24 timer og -4.24% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MOONDOGE (MOONDOGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 50.26K$ 50.26K $ 50.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 50.26K$ 50.26K $ 50.26K Cirkulationsforsyning 998.99M 998.99M 998.99M Samlet Udbud 998,986,479.867213 998,986,479.867213 998,986,479.867213

Den nuværende markedsværdi på MOONDOGE er $ 50.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOONDOGE er 998.99M, med et samlet udbud på 998986479.867213. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 50.26K.