Mooncat (MOONCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.001601 24H lav $ 0.00184549 24H høj All Time High $ 0.00888346 Laveste pris $ 0.00156315 Prisændring (1H) +2.20% Prisændring (1D) -5.86% Prisændring (7D) -25.98%

Mooncat (MOONCAT) realtidsprisen er $0.00164992. I løbet af de sidste 24 timer har MOONCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001601 og et højdepunkt på $ 0.00184549, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOONCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00888346, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00156315.

Når det gælder kortsigtet performance, MOONCAT har ændret sig med +2.20% i løbet af den sidste time, -5.86% i løbet af 24 timer og -25.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.65M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.65M Cirkulationsforsyning 999.90M Samlet Udbud 999,898,597.935123

Den nuværende markedsværdi på Mooncat er $ 1.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOONCAT er 999.90M, med et samlet udbud på 999898597.935123. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.65M.