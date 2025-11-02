UdvekslingDEX+
Den direkte Mooncat pris i dag er 0.00164992 USD. Følg med i realtid MOONCAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOONCAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mooncat Pris (MOONCAT)

$0.00164992
-5.80%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Mooncat (MOONCAT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:36 (UTC+8)

Mooncat (MOONCAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.001601
24H lav
$ 0.00184549
24H høj

$ 0.001601
$ 0.00184549
$ 0.00888346
$ 0.00156315
+2.20%

-5.86%

-25.98%

-25.98%

Mooncat (MOONCAT) realtidsprisen er $0.00164992. I løbet af de sidste 24 timer har MOONCAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.001601 og et højdepunkt på $ 0.00184549, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOONCATs højeste pris nogensinde er $ 0.00888346, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00156315.

Når det gælder kortsigtet performance, MOONCAT har ændret sig med +2.20% i løbet af den sidste time, -5.86% i løbet af 24 timer og -25.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Markedsinformation

$ 1.65M
--
$ 1.65M
999.90M
999,898,597.935123
Den nuværende markedsværdi på Mooncat er $ 1.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOONCAT er 999.90M, med et samlet udbud på 999898597.935123. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.65M.

Mooncat (MOONCAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mooncat til USD $ -0.000102798235663413.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mooncat til USD $ -0.0007078828.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mooncat til USD $ -0.0003998112.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mooncat til USD $ -0.003151060655860338.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000102798235663413-5.86%
30 dage$ -0.0007078828-42.90%
60 dage$ -0.0003998112-24.23%
90 dage$ -0.003151060655860338-65.63%

Hvad er Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mooncat (MOONCAT) Ressource

Officiel hjemmeside

Mooncat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mooncat (MOONCAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mooncat (MOONCAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mooncat.

Tjek Mooncat prisprediktion nu!

Mooncat (MOONCAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mooncat (MOONCAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOONCAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mooncat (MOONCAT)

Hvor meget er Mooncat (MOONCAT) værd i dag?
Den direkte MOONCAT pris i USD er 0.00164992 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOONCAT til USD pris?
Den aktuelle pris på MOONCATtil USD er $ 0.00164992. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mooncat?
Markedsværdien for MOONCAT er $ 1.65M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOONCAT?
Den cirkulerende forsyning af MOONCAT er 999.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOONCAT?
MOONCAT opnåede en ATH-pris på 0.00888346 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOONCAT?
MOONCAT så en ATL-pris på 0.00156315 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOONCAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOONCAT er -- USD.
Bliver MOONCAT højere i år?
MOONCAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOONCAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

