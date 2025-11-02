Moolah (MOOLAH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01153552 $ 0.01153552 $ 0.01153552 24H lav $ 0.01318652 $ 0.01318652 $ 0.01318652 24H høj 24H lav $ 0.01153552$ 0.01153552 $ 0.01153552 24H høj $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 All Time High $ 0.01318652$ 0.01318652 $ 0.01318652 Laveste pris $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Prisændring (1H) +0.23% Prisændring (1D) +7.07% Prisændring (7D) +74.48% Prisændring (7D) +74.48%

Moolah (MOOLAH) realtidsprisen er $0.01289667. I løbet af de sidste 24 timer har MOOLAH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01153552 og et højdepunkt på $ 0.01318652, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOOLAHs højeste pris nogensinde er $ 0.01318652, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0034949.

Når det gælder kortsigtet performance, MOOLAH har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, +7.07% i løbet af 24 timer og +74.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moolah (MOOLAH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Moolah er $ 12.86M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOOLAH er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.86M.