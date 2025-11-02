UdvekslingDEX+
Den direkte Moolah pris i dag er 0.01289667 USD. Følg med i realtid MOOLAH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOOLAH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MOOLAH

MOOLAH Prisinfo

Hvad er MOOLAH

MOOLAH Officiel hjemmeside

MOOLAH Tokenomics

MOOLAH Prisprognose

Moolah Logo

Moolah Pris (MOOLAH)

Ikke noteret

1 MOOLAH til USD direkte pris:

$0.01291297
+7.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Moolah (MOOLAH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:15 (UTC+8)

Moolah (MOOLAH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01153552
24H lav
$ 0.01318652
24H høj

$ 0.01153552
$ 0.01318652
$ 0.01318652
$ 0.0034949
+0.23%

+7.07%

+74.48%

+74.48%

Moolah (MOOLAH) realtidsprisen er $0.01289667. I løbet af de sidste 24 timer har MOOLAH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01153552 og et højdepunkt på $ 0.01318652, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOOLAHs højeste pris nogensinde er $ 0.01318652, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0034949.

Når det gælder kortsigtet performance, MOOLAH har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, +7.07% i løbet af 24 timer og +74.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moolah (MOOLAH) Markedsinformation

$ 12.86M
--
$ 12.86M
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Moolah er $ 12.86M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOOLAH er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.86M.

Moolah (MOOLAH) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Moolah til USD $ +0.0008521.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Moolah til USD $ +0.0147931279.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Moolah til USD $ +0.0090273053.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Moolah til USD $ +0.0068744352876265945.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0008521+7.07%
30 dage$ +0.0147931279+114.71%
60 dage$ +0.0090273053+70.00%
90 dage$ +0.0068744352876265945+114.15%

Hvad er Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Moolah (MOOLAH) Ressource

Officiel hjemmeside

Moolah Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Moolah (MOOLAH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Moolah (MOOLAH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Moolah.

Tjek Moolah prisprediktion nu!

MOOLAH til lokale valutaer

Moolah (MOOLAH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Moolah (MOOLAH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOOLAH Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Moolah (MOOLAH)

Hvor meget er Moolah (MOOLAH) værd i dag?
Den direkte MOOLAH pris i USD er 0.01289667 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOOLAH til USD pris?
Den aktuelle pris på MOOLAHtil USD er $ 0.01289667. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Moolah?
Markedsværdien for MOOLAH er $ 12.86M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOOLAH?
Den cirkulerende forsyning af MOOLAH er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOOLAH?
MOOLAH opnåede en ATH-pris på 0.01318652 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOOLAH?
MOOLAH så en ATL-pris på 0.0034949 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOOLAH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOOLAH er -- USD.
Bliver MOOLAH højere i år?
MOOLAH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOOLAH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:15 (UTC+8)

Moolah (MOOLAH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

