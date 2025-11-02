Money Printer (MONEY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0001311 $ 0.0001311 $ 0.0001311 24H lav $ 0.00015891 $ 0.00015891 $ 0.00015891 24H høj 24H lav $ 0.0001311$ 0.0001311 $ 0.0001311 24H høj $ 0.00015891$ 0.00015891 $ 0.00015891 All Time High $ 0.00091808$ 0.00091808 $ 0.00091808 Laveste pris $ 0.00009025$ 0.00009025 $ 0.00009025 Prisændring (1H) +1.45% Prisændring (1D) -10.09% Prisændring (7D) -17.60% Prisændring (7D) -17.60%

Money Printer (MONEY) realtidsprisen er $0.00013438. I løbet af de sidste 24 timer har MONEY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0001311 og et højdepunkt på $ 0.00015891, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MONEYs højeste pris nogensinde er $ 0.00091808, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00009025.

Når det gælder kortsigtet performance, MONEY har ændret sig med +1.45% i løbet af den sidste time, -10.09% i løbet af 24 timer og -17.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Money Printer (MONEY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 134.18K$ 134.18K $ 134.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 134.18K$ 134.18K $ 134.18K Cirkulationsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Samlet Udbud 999,522,073.538962 999,522,073.538962 999,522,073.538962

Den nuværende markedsværdi på Money Printer er $ 134.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MONEY er 999.52M, med et samlet udbud på 999522073.538962. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 134.18K.