Modulr (EMDR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 6.44 $ 6.44 $ 6.44 24H lav $ 7.72 $ 7.72 $ 7.72 24H høj 24H lav $ 6.44$ 6.44 $ 6.44 24H høj $ 7.72$ 7.72 $ 7.72 All Time High $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 Laveste pris $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Prisændring (1H) -0.69% Prisændring (1D) -14.75% Prisændring (7D) -31.82% Prisændring (7D) -31.82%

Modulr (EMDR) realtidsprisen er $6.46. I løbet af de sidste 24 timer har EMDR handlet mellem et lavpunkt på $ 6.44 og et højdepunkt på $ 7.72, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EMDRs højeste pris nogensinde er $ 80.59, mens den laveste pris nogensinde er $ 3.24.

Når det gælder kortsigtet performance, EMDR har ændret sig med -0.69% i løbet af den sidste time, -14.75% i løbet af 24 timer og -31.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Modulr (EMDR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Cirkulationsforsyning 714.19K 714.19K 714.19K Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Modulr er $ 4.63M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EMDR er 714.19K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.48M.