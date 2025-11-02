MLM X (MLMX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00298728$ 0.00298728 $ 0.00298728 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.89% Prisændring (1D) +1.88% Prisændring (7D) -48.20% Prisændring (7D) -48.20%

MLM X (MLMX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MLMX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MLMXs højeste pris nogensinde er $ 0.00298728, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MLMX har ændret sig med -0.89% i løbet af den sidste time, +1.88% i løbet af 24 timer og -48.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MLM X (MLMX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 206.62K$ 206.62K $ 206.62K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 206.62K$ 206.62K $ 206.62K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,998,652.6393712 999,998,652.6393712 999,998,652.6393712

