Mintra (MINT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00898646$ 0.00898646 $ 0.00898646 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) -12.97% Prisændring (7D) -22.02% Prisændring (7D) -22.02%

Mintra (MINT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MINT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINTs højeste pris nogensinde er $ 0.00898646, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MINT har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -12.97% i løbet af 24 timer og -22.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mintra (MINT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 180.06K$ 180.06K $ 180.06K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 180.06K$ 180.06K $ 180.06K Cirkulationsforsyning 2.38B 2.38B 2.38B Samlet Udbud 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Den nuværende markedsværdi på Mintra er $ 180.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINT er 2.38B, med et samlet udbud på 2378194230.391. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 180.06K.