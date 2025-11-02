Mintify (MINT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00110226 24H høj $ 0.00111354 All Time High $ 0.059905 Laveste pris $ 0.00104497 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) -0.16% Prisændring (7D) -5.79%

Mintify (MINT) realtidsprisen er $0.00110982. I løbet af de sidste 24 timer har MINT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00110226 og et højdepunkt på $ 0.00111354, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINTs højeste pris nogensinde er $ 0.059905, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00104497.

Når det gælder kortsigtet performance, MINT har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, -0.16% i løbet af 24 timer og -5.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mintify (MINT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 547.14K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.11M Cirkulationsforsyning 493.00M Samlet Udbud 999,995,230.2968059

Den nuværende markedsværdi på Mintify er $ 547.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINT er 493.00M, med et samlet udbud på 999995230.2968059. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.11M.