Mint Blockchain (MINT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00248796 24H høj $ 0.00285827 All Time High $ 0.079854 Laveste pris $ 0.00144984 Prisændring (1H) +1.99% Prisændring (1D) +11.92% Prisændring (7D) +31.01%

Mint Blockchain (MINT) realtidsprisen er $0.00279092. I løbet af de sidste 24 timer har MINT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00248796 og et højdepunkt på $ 0.00285827, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINTs højeste pris nogensinde er $ 0.079854, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00144984.

Når det gælder kortsigtet performance, MINT har ændret sig med +1.99% i løbet af den sidste time, +11.92% i løbet af 24 timer og +31.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mint Blockchain (MINT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 541.73K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.76M Cirkulationsforsyning 195.95M Samlet Udbud 999,999,999.5153956

Den nuværende markedsværdi på Mint Blockchain er $ 541.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINT er 195.95M, med et samlet udbud på 999999999.5153956. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.76M.