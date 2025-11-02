mindworms (MINDWORMS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) +0.48% Prisændring (7D) +2.54% Prisændring (7D) +2.54%

mindworms (MINDWORMS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MINDWORMS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINDWORMSs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MINDWORMS har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og +2.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

mindworms (MINDWORMS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.21K$ 29.21K $ 29.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.21K$ 29.21K $ 29.21K Cirkulationsforsyning 998.01M 998.01M 998.01M Samlet Udbud 998,014,104.732334 998,014,104.732334 998,014,104.732334

Den nuværende markedsværdi på mindworms er $ 29.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINDWORMS er 998.01M, med et samlet udbud på 998014104.732334. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.21K.