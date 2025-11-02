mindshare (MINDSHARE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00041377 $ 0.00041377 $ 0.00041377 24H lav $ 0.00042793 $ 0.00042793 $ 0.00042793 24H høj 24H lav $ 0.00041377$ 0.00041377 $ 0.00041377 24H høj $ 0.00042793$ 0.00042793 $ 0.00042793 All Time High $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Laveste pris $ 0.00036629$ 0.00036629 $ 0.00036629 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -0.04% Prisændring (7D) -34.56% Prisændring (7D) -34.56%

mindshare (MINDSHARE) realtidsprisen er $0.00042294. I løbet af de sidste 24 timer har MINDSHARE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00041377 og et højdepunkt på $ 0.00042793, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MINDSHAREs højeste pris nogensinde er $ 0.00243364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00036629.

Når det gælder kortsigtet performance, MINDSHARE har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -0.04% i løbet af 24 timer og -34.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

mindshare (MINDSHARE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 424.83K$ 424.83K $ 424.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 424.83K$ 424.83K $ 424.83K Cirkulationsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Samlet Udbud 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

Den nuværende markedsværdi på mindshare er $ 424.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MINDSHARE er 999.95M, med et samlet udbud på 999949315.206204. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 424.83K.