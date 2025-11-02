UdvekslingDEX+
Den direkte Mike pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MIKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MIKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Mike pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MIKE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MIKE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MIKE

MIKE Prisinfo

Hvad er MIKE

MIKE Officiel hjemmeside

MIKE Tokenomics

MIKE Prisprognose

Mike Logo

Mike Pris (MIKE)

Ikke noteret

1 MIKE til USD direkte pris:

--
----
-2.70%1D
mexc
USD
Mike (MIKE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:12:24 (UTC+8)

Mike (MIKE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-2.79%

-8.22%

-8.22%

Mike (MIKE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MIKE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIKEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MIKE har ændret sig med +0.41% i løbet af den sidste time, -2.79% i løbet af 24 timer og -8.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mike (MIKE) Markedsinformation

$ 16.02K
$ 16.02K$ 16.02K

--
----

$ 16.02K
$ 16.02K$ 16.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mike er $ 16.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIKE er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.02K.

Mike (MIKE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mike til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mike til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mike til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mike til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.79%
30 dage$ 0-12.24%
60 dage$ 0-40.79%
90 dage$ 0--

Hvad er Mike (MIKE)

Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mike (MIKE) Ressource

Officiel hjemmeside

Mike Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mike (MIKE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mike (MIKE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mike.

Tjek Mike prisprediktion nu!

MIKE til lokale valutaer

Mike (MIKE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mike (MIKE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MIKE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mike (MIKE)

Hvor meget er Mike (MIKE) værd i dag?
Den direkte MIKE pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MIKE til USD pris?
Den aktuelle pris på MIKEtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mike?
Markedsværdien for MIKE er $ 16.02K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MIKE?
Den cirkulerende forsyning af MIKE er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MIKE?
MIKE opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MIKE?
MIKE så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MIKE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MIKE er -- USD.
Bliver MIKE højere i år?
MIKE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MIKE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Mike (MIKE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

