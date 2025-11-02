MightFly (MIGHTFLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.58% Prisændring (1D) +4.11% Prisændring (7D) -6.13% Prisændring (7D) -6.13%

MightFly (MIGHTFLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MIGHTFLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIGHTFLYs højeste pris nogensinde er $ 0.00586293, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MIGHTFLY har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, +4.11% i løbet af 24 timer og -6.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MightFly (MIGHTFLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K Cirkulationsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Samlet Udbud 999,856,117.479251 999,856,117.479251 999,856,117.479251

Den nuværende markedsværdi på MightFly er $ 18.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIGHTFLY er 999.86M, med et samlet udbud på 999856117.479251. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.47K.