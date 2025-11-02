Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24H lav $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 24H høj 24H lav $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 24H høj $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 All Time High $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Laveste pris $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) +0.34% Prisændring (7D) +0.34%

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) realtidsprisen er $1.042. I løbet af de sidste 24 timer har MAPOLLO handlet mellem et lavpunkt på $ 1.042 og et højdepunkt på $ 1.042, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAPOLLOs højeste pris nogensinde er $ 1.042, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.019.

Når det gælder kortsigtet performance, MAPOLLO har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og +0.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 23.09M$ 23.09M $ 23.09M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.09M$ 23.09M $ 23.09M Cirkulationsforsyning 22.15M 22.15M 22.15M Samlet Udbud 22,148,812.64090267 22,148,812.64090267 22,148,812.64090267

Den nuværende markedsværdi på Midas mAPOLLO er $ 23.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAPOLLO er 22.15M, med et samlet udbud på 22148812.64090267. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.09M.