mfercoin (MFER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00370009 $ 0.00370009 $ 0.00370009 24H lav $ 0.00389848 $ 0.00389848 $ 0.00389848 24H høj 24H lav $ 0.00370009$ 0.00370009 $ 0.00370009 24H høj $ 0.00389848$ 0.00389848 $ 0.00389848 All Time High $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Laveste pris $ 0.0034229$ 0.0034229 $ 0.0034229 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +2.60% Prisændring (7D) -7.23% Prisændring (7D) -7.23%

mfercoin (MFER) realtidsprisen er $0.00389701. I løbet af de sidste 24 timer har MFER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00370009 og et højdepunkt på $ 0.00389848, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MFERs højeste pris nogensinde er $ 0.263597, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0034229.

Når det gælder kortsigtet performance, MFER har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +2.60% i løbet af 24 timer og -7.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

mfercoin (MFER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

Den nuværende markedsværdi på mfercoin er $ 3.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MFER er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998066.04. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.90M.