Metaverse Face (MEFA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00148951 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.04% Prisændring (1D) +0.00% Prisændring (7D) -2.29%

Metaverse Face (MEFA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEFA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEFAs højeste pris nogensinde er $ 0.00148951, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEFA har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og -2.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metaverse Face (MEFA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 281.64K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 296.32K Cirkulationsforsyning 9.50B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Metaverse Face er $ 281.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEFA er 9.50B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 296.32K.