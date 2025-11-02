UdvekslingDEX+
Den direkte Metaverse Face pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MEFA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEFA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Metaverse Face Pris (MEFA)

1 MEFA til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Metaverse Face (MEFA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:11:55 (UTC+8)

Metaverse Face (MEFA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00148951
$ 0.00148951$ 0.00148951

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+0.00%

-2.29%

-2.29%

Metaverse Face (MEFA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEFA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEFAs højeste pris nogensinde er $ 0.00148951, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEFA har ændret sig med -0.04% i løbet af den sidste time, +0.00% i løbet af 24 timer og -2.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Metaverse Face (MEFA) Markedsinformation

$ 281.64K
$ 281.64K$ 281.64K

--
----

$ 296.32K
$ 296.32K$ 296.32K

9.50B
9.50B 9.50B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Metaverse Face er $ 281.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEFA er 9.50B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 296.32K.

Metaverse Face (MEFA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Metaverse Face til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Metaverse Face til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Metaverse Face til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Metaverse Face til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.00%
30 dage$ 0-1.12%
60 dage$ 0-2.32%
90 dage$ 0--

Hvad er Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Metaverse Face (MEFA) Ressource

Metaverse Face Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Metaverse Face (MEFA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Metaverse Face (MEFA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Metaverse Face.

Tjek Metaverse Face prisprediktion nu!

MEFA til lokale valutaer

Metaverse Face (MEFA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Metaverse Face (MEFA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEFA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Metaverse Face (MEFA)

Hvor meget er Metaverse Face (MEFA) værd i dag?
Den direkte MEFA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEFA til USD pris?
Den aktuelle pris på MEFAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Metaverse Face?
Markedsværdien for MEFA er $ 281.64K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEFA?
Den cirkulerende forsyning af MEFA er 9.50B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEFA?
MEFA opnåede en ATH-pris på 0.00148951 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEFA?
MEFA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEFA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEFA er -- USD.
Bliver MEFA højere i år?
MEFA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEFA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Metaverse Face (MEFA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

