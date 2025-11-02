Messiah (MSIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.090995 24H lav $ 0.092879 24H høj Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) +0.46% Prisændring (7D) -4.32%

Messiah (MSIA) realtidsprisen er $0.091871. I løbet af de sidste 24 timer har MSIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.090995 og et højdepunkt på $ 0.092879, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSIAs højeste pris nogensinde er $ 0.539528, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.054834.

Når det gælder kortsigtet performance, MSIA har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Messiah (MSIA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.07M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.20M Cirkulationsforsyning 11.60M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Messiah er $ 1.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSIA er 11.60M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20M.