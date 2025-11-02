UdvekslingDEX+
Den direkte Messiah pris i dag er 0.091871 USD. Følg med i realtid MSIA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MSIA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Messiah Pris (MSIA)

1 MSIA til USD direkte pris:

$0.091956
$0.091956$0.091956
+0.60%1D
Messiah (MSIA) Live prisdiagram
Messiah (MSIA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.090995
$ 0.090995$ 0.090995
24H lav
$ 0.092879
$ 0.092879$ 0.092879
24H høj

$ 0.090995
$ 0.090995$ 0.090995

$ 0.092879
$ 0.092879$ 0.092879

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

-0.10%

+0.46%

-4.32%

-4.32%

Messiah (MSIA) realtidsprisen er $0.091871. I løbet af de sidste 24 timer har MSIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.090995 og et højdepunkt på $ 0.092879, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSIAs højeste pris nogensinde er $ 0.539528, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.054834.

Når det gælder kortsigtet performance, MSIA har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Messiah (MSIA) Markedsinformation

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

11.60M
11.60M 11.60M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Messiah er $ 1.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSIA er 11.60M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20M.

Messiah (MSIA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Messiah til USD $ +0.0004245.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Messiah til USD $ -0.0538335488.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Messiah til USD $ -0.0564007552.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Messiah til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0004245+0.46%
30 dage$ -0.0538335488-58.59%
60 dage$ -0.0564007552-61.39%
90 dage$ 0--

Hvad er Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet.

Messiah (MSIA) Ressource

Messiah Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Messiah (MSIA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Messiah (MSIA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Messiah.

Tjek Messiah prisprediktion nu!

MSIA til lokale valutaer

Messiah (MSIA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Messiah (MSIA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MSIA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Messiah (MSIA)

Hvor meget er Messiah (MSIA) værd i dag?
Den direkte MSIA pris i USD er 0.091871 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MSIA til USD pris?
Den aktuelle pris på MSIAtil USD er $ 0.091871. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Messiah?
Markedsværdien for MSIA er $ 1.07M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MSIA?
Den cirkulerende forsyning af MSIA er 11.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MSIA?
MSIA opnåede en ATH-pris på 0.539528 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MSIA?
MSIA så en ATL-pris på 0.054834 USD.
Hvad er handelsvolumen for MSIA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MSIA er -- USD.
Bliver MSIA højere i år?
MSIA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MSIA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Messiah (MSIA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

