Messiah Pris (MSIA)
-0.10%
+0.46%
-4.32%
-4.32%
Messiah (MSIA) realtidsprisen er $0.091871. I løbet af de sidste 24 timer har MSIA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.090995 og et højdepunkt på $ 0.092879, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSIAs højeste pris nogensinde er $ 0.539528, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.054834.
Når det gælder kortsigtet performance, MSIA har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Messiah er $ 1.07M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSIA er 11.60M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.20M.
I løbet af i dag var prisændringen af Messiah til USD $ +0.0004245.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Messiah til USD $ -0.0538335488.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Messiah til USD $ -0.0564007552.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Messiah til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ +0.0004245
|+0.46%
|30 dage
|$ -0.0538335488
|-58.59%
|60 dage
|$ -0.0564007552
|-61.39%
|90 dage
|$ 0
|--
The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.
Messiah’s Mission
Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
