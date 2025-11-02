Memory (MEM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03515269 24H lav $ 0.0359491 24H høj All Time High $ 0.120607 Laveste pris $ 0.03379895 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) +0.11% Prisændring (7D) -3.79%

Memory (MEM) realtidsprisen er $0.03550689. I løbet af de sidste 24 timer har MEM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03515269 og et højdepunkt på $ 0.0359491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMs højeste pris nogensinde er $ 0.120607, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03379895.

Når det gælder kortsigtet performance, MEM har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, +0.11% i løbet af 24 timer og -3.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memory (MEM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.67M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 35.51M Cirkulationsforsyning 75.07M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Memory er $ 2.67M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEM er 75.07M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 35.51M.