Memetern (MXT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02189963 $ 0.02189963 $ 0.02189963 24H lav $ 0.02239297 $ 0.02239297 $ 0.02239297 24H høj 24H lav $ 0.02189963$ 0.02189963 $ 0.02189963 24H høj $ 0.02239297$ 0.02239297 $ 0.02239297 All Time High $ 0.02951287$ 0.02951287 $ 0.02951287 Laveste pris $ 0.00430847$ 0.00430847 $ 0.00430847 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.28% Prisændring (7D) +9.67% Prisændring (7D) +9.67%

Memetern (MXT) realtidsprisen er $0.0220418. I løbet af de sidste 24 timer har MXT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02189963 og et højdepunkt på $ 0.02239297, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MXTs højeste pris nogensinde er $ 0.02951287, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00430847.

Når det gælder kortsigtet performance, MXT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.28% i løbet af 24 timer og +9.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memetern (MXT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 22.04M$ 22.04M $ 22.04M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 22.04M$ 22.04M $ 22.04M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Memetern er $ 22.04M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MXT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 22.04M.