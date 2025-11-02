UdvekslingDEX+
Den direkte Memerot pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MEMEROT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMEROT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEMEROT

MEMEROT Prisinfo

Hvad er MEMEROT

MEMEROT Officiel hjemmeside

MEMEROT Tokenomics

MEMEROT Prisprognose

Memerot Logo

Memerot Pris (MEMEROT)

Ikke noteret

1 MEMEROT til USD direkte pris:

$0.00018377
$0.00018377$0.00018377
+0.60%1D
Memerot (MEMEROT) Live prisdiagram
Memerot (MEMEROT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109721
$ 0.00109721$ 0.00109721

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+0.76%

+18.11%

+18.11%

Memerot (MEMEROT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEMEROT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMEROTs højeste pris nogensinde er $ 0.00109721, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMEROT har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.76% i løbet af 24 timer og +18.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memerot (MEMEROT) Markedsinformation

$ 134.35K
$ 134.35K$ 134.35K

--
----

$ 184.64K
$ 184.64K$ 184.64K

727.60M
727.60M 727.60M

999,985,679.017029
999,985,679.017029 999,985,679.017029

Den nuværende markedsværdi på Memerot er $ 134.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMEROT er 727.60M, med et samlet udbud på 999985679.017029. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 184.64K.

Memerot (MEMEROT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Memerot til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Memerot til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Memerot til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Memerot til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.76%
30 dage$ 0-50.66%
60 dage$ 0-27.91%
90 dage$ 0--

Hvad er Memerot (MEMEROT)

Memerot aims to close the gap and help creators build stronger communities, tap into new audiences and earn passive income from their viral content. For too long the TikTok vibrant community, creators and their virality have been cleaved from crypto. Therefore, we wanted to help creators and community members expand their culture and mindshare through tokenising viral content. Basically, Memerot is a Tiktok token launcher that tokenizes virality. Users can create meme tokens by simply commenting under a TikTok video. It allows anyone to generate and own a token by engaging directly with content. By creating a token tied to a TikTok video, both the scouter (commenter) and the creator (video author) benefit from the attention it generates — turning views into value. It really is as simple as that. No coding. No developer expertise. No crypto wallets. Just tokenising virality. In order to incentivise this ideology shift and help close the market gap, we’ve designed an incentives model that rewards the main actors of our flywheel and also ensure a deflationary mechanism for the $MEMEROT token.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Memerot (MEMEROT) Ressource

Officiel hjemmeside

Memerot Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Memerot (MEMEROT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Memerot (MEMEROT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Memerot.

Tjek Memerot prisprediktion nu!

MEMEROT til lokale valutaer

Memerot (MEMEROT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Memerot (MEMEROT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEMEROT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Memerot (MEMEROT)

Hvor meget er Memerot (MEMEROT) værd i dag?
Den direkte MEMEROT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEMEROT til USD pris?
Den aktuelle pris på MEMEROTtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Memerot?
Markedsværdien for MEMEROT er $ 134.35K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEMEROT?
Den cirkulerende forsyning af MEMEROT er 727.60M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEMEROT?
MEMEROT opnåede en ATH-pris på 0.00109721 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEMEROT?
MEMEROT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEMEROT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEMEROT er -- USD.
Bliver MEMEROT højere i år?
MEMEROT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEMEROT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Memerot (MEMEROT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

