Memerot (MEMEROT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) +0.76% Prisændring (7D) +18.11% Prisændring (7D) +18.11%

Memerot (MEMEROT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MEMEROT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMEROTs højeste pris nogensinde er $ 0.00109721, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMEROT har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.76% i løbet af 24 timer og +18.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Memerot (MEMEROT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 134.35K$ 134.35K $ 134.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 184.64K$ 184.64K $ 184.64K Cirkulationsforsyning 727.60M 727.60M 727.60M Samlet Udbud 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Den nuværende markedsværdi på Memerot er $ 134.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMEROT er 727.60M, med et samlet udbud på 999985679.017029. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 184.64K.