MEMDEX100 (MEMDEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0019669 $ 0.0019669 $ 0.0019669 24H lav $ 0.00201877 $ 0.00201877 $ 0.00201877 24H høj 24H lav $ 0.0019669$ 0.0019669 $ 0.0019669 24H høj $ 0.00201877$ 0.00201877 $ 0.00201877 All Time High $ 0.090549$ 0.090549 $ 0.090549 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.42% Prisændring (1D) -0.76% Prisændring (7D) -5.35% Prisændring (7D) -5.35%

MEMDEX100 (MEMDEX) realtidsprisen er $0.00198726. I løbet af de sidste 24 timer har MEMDEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0019669 og et højdepunkt på $ 0.00201877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMDEXs højeste pris nogensinde er $ 0.090549, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMDEX har ændret sig med -0.42% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og -5.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Cirkulationsforsyning 988.82M 988.82M 988.82M Samlet Udbud 988,819,100.7063931 988,819,100.7063931 988,819,100.7063931

Den nuværende markedsværdi på MEMDEX100 er $ 1.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMDEX er 988.82M, med et samlet udbud på 988819100.7063931. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.96M.