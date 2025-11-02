UdvekslingDEX+
Den direkte MEMDEX100 pris i dag er 0.00198726 USD. Følg med i realtid MEMDEX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MEMDEX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MEMDEX

MEMDEX Prisinfo

Hvad er MEMDEX

MEMDEX Officiel hjemmeside

MEMDEX Tokenomics

MEMDEX Prisprognose

MEMDEX100 Logo

MEMDEX100 Pris (MEMDEX)

Ikke noteret

1 MEMDEX til USD direkte pris:

$0.0019865
-0.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:09:32 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0019669
24H lav
$ 0.00201877
24H høj

$ 0.0019669
$ 0.00201877
$ 0.090549
$ 0
-0.42%

-0.76%

-5.35%

-5.35%

MEMDEX100 (MEMDEX) realtidsprisen er $0.00198726. I løbet af de sidste 24 timer har MEMDEX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0019669 og et højdepunkt på $ 0.00201877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEMDEXs højeste pris nogensinde er $ 0.090549, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MEMDEX har ændret sig med -0.42% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og -5.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MEMDEX100 (MEMDEX) Markedsinformation

$ 1.96M
--
$ 1.96M
988.82M
988,819,100.7063931
Den nuværende markedsværdi på MEMDEX100 er $ 1.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEMDEX er 988.82M, med et samlet udbud på 988819100.7063931. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.96M.

MEMDEX100 (MEMDEX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MEMDEX100 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MEMDEX100 til USD $ +0.0004151654.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MEMDEX100 til USD $ -0.0001990306.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MEMDEX100 til USD $ -0.000303031512805219.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.76%
30 dage$ +0.0004151654+20.89%
60 dage$ -0.0001990306-10.01%
90 dage$ -0.000303031512805219-13.23%

Hvad er MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MEMDEX100 (MEMDEX) Ressource

Officiel hjemmeside

MEMDEX100 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MEMDEX100 (MEMDEX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MEMDEX100 (MEMDEX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MEMDEX100.

Tjek MEMDEX100 prisprediktion nu!

MEMDEX til lokale valutaer

MEMDEX100 (MEMDEX) Tokenomics

At forstå tokenomics for MEMDEX100 (MEMDEX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MEMDEX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MEMDEX100 (MEMDEX)

Hvor meget er MEMDEX100 (MEMDEX) værd i dag?
Den direkte MEMDEX pris i USD er 0.00198726 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MEMDEX til USD pris?
Den aktuelle pris på MEMDEXtil USD er $ 0.00198726. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MEMDEX100?
Markedsværdien for MEMDEX er $ 1.96M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MEMDEX?
Den cirkulerende forsyning af MEMDEX er 988.82M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MEMDEX?
MEMDEX opnåede en ATH-pris på 0.090549 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MEMDEX?
MEMDEX så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MEMDEX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MEMDEX er -- USD.
Bliver MEMDEX højere i år?
MEMDEX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MEMDEX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
MEMDEX100 (MEMDEX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

