MeebitStrategy (MEEBSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00110695 24H lav $ 0.00111799 24H høj Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +0.59% Prisændring (7D) -21.99%

MeebitStrategy (MEEBSTR) realtidsprisen er $0.00111739. I løbet af de sidste 24 timer har MEEBSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00110695 og et højdepunkt på $ 0.00111799, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEEBSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.00740641, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00107447.

Når det gælder kortsigtet performance, MEEBSTR har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +0.59% i løbet af 24 timer og -21.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.04M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.04M Cirkulationsforsyning 930.56M Samlet Udbud 930,564,452.4973711

Den nuværende markedsværdi på MeebitStrategy er $ 1.04M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEEBSTR er 930.56M, med et samlet udbud på 930564452.4973711. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.04M.