MEDXT (MEDXT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00150699 $ 0.00150699 $ 0.00150699 24H lav $ 0.00154166 $ 0.00154166 $ 0.00154166 24H høj 24H lav $ 0.00150699$ 0.00150699 $ 0.00150699 24H høj $ 0.00154166$ 0.00154166 $ 0.00154166 All Time High $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Laveste pris $ 0.00058437$ 0.00058437 $ 0.00058437 Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) +1.15% Prisændring (7D) +23.60% Prisændring (7D) +23.60%

MEDXT (MEDXT) realtidsprisen er $0.00152724. I løbet af de sidste 24 timer har MEDXT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00150699 og et højdepunkt på $ 0.00154166, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MEDXTs højeste pris nogensinde er $ 0.00342141, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00058437.

Når det gælder kortsigtet performance, MEDXT har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +1.15% i løbet af 24 timer og +23.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MEDXT (MEDXT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.90M$ 31.90M $ 31.90M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 38.24M$ 38.24M $ 38.24M Cirkulationsforsyning 20.86B 20.86B 20.86B Samlet Udbud 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Den nuværende markedsværdi på MEDXT er $ 31.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MEDXT er 20.86B, med et samlet udbud på 24997400000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 38.24M.