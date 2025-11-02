maxBTC (MAXBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 47,818 24H høj $ 143,611 All Time High $ 172,696 Laveste pris $ 47,818 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) +1.06% Prisændring (7D) -0.97%

maxBTC (MAXBTC) realtidsprisen er $110,810. I løbet af de sidste 24 timer har MAXBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 47,818 og et højdepunkt på $ 143,611, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXBTCs højeste pris nogensinde er $ 172,696, mens den laveste pris nogensinde er $ 47,818.

Når det gælder kortsigtet performance, MAXBTC har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, +1.06% i løbet af 24 timer og -0.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

maxBTC (MAXBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 222.01K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 222.01K Cirkulationsforsyning 2.00 Samlet Udbud 2.0

Den nuværende markedsværdi på maxBTC er $ 222.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAXBTC er 2.00, med et samlet udbud på 2.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 222.01K.