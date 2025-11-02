UdvekslingDEX+
Den direkte MAX pris i dag er 0.00107958 USD. Følg med i realtid MAX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MAX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

MAX Pris (MAX)

$0.00107958
0.00%1D
MAX (MAX) Live prisdiagram
MAX (MAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00106848
24H lav
$ 0.00109354
24H høj

-0.27%

-0.06%

-34.55%

-34.55%

MAX (MAX) realtidsprisen er $0.00107958. I løbet af de sidste 24 timer har MAX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00106848 og et højdepunkt på $ 0.00109354, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXs højeste pris nogensinde er $ 0.207775, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00106848.

Når det gælder kortsigtet performance, MAX har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og -34.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MAX (MAX) Markedsinformation

$ 1.08M
--
999.67M
999,671,671.047674
Den nuværende markedsværdi på MAX er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAX er 999.67M, med et samlet udbud på 999671671.047674. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.

MAX (MAX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MAX til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MAX til USD $ -0.0008517466.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MAX til USD $ -0.0009337845.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MAX til USD $ -0.007864423837137282.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.06%
30 dage$ -0.0008517466-78.89%
60 dage$ -0.0009337845-86.49%
90 dage$ -0.007864423837137282-87.92%

Hvad er MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MAX (MAX) Ressource

Officiel hjemmeside

MAX Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MAX (MAX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MAX (MAX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MAX.

Tjek MAX prisprediktion nu!

MAX til lokale valutaer

MAX (MAX) Tokenomics

At forstå tokenomics for MAX (MAX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MAX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MAX (MAX)

Hvor meget er MAX (MAX) værd i dag?
Den direkte MAX pris i USD er 0.00107958 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MAX til USD pris?
Den aktuelle pris på MAXtil USD er $ 0.00107958. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MAX?
Markedsværdien for MAX er $ 1.08M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MAX?
Den cirkulerende forsyning af MAX er 999.67M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MAX?
MAX opnåede en ATH-pris på 0.207775 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MAX?
MAX så en ATL-pris på 0.00106848 USD.
Hvad er handelsvolumen for MAX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MAX er -- USD.
Bliver MAX højere i år?
MAX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MAX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
