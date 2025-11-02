MAX (MAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00106848 24H lav $ 0.00109354 24H høj Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) -0.06% Prisændring (7D) -34.55% All Time High $ 0.207775 Laveste pris $ 0.00106848

MAX (MAX) realtidsprisen er $0.00107958. I løbet af de sidste 24 timer har MAX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00106848 og et højdepunkt på $ 0.00109354, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MAXs højeste pris nogensinde er $ 0.207775, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00106848.

Når det gælder kortsigtet performance, MAX har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og -34.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MAX (MAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.08M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.08M Cirkulationsforsyning 999.67M Samlet Udbud 999,671,671.047674

Den nuværende markedsværdi på MAX er $ 1.08M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MAX er 999.67M, med et samlet udbud på 999671671.047674. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.08M.