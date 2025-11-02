UdvekslingDEX+
Den direkte Mashida pris i dag er 0.01437007 USD. Følg med i realtid MSHD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MSHD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mashida Logo

Mashida Pris (MSHD)

1 MSHD til USD direkte pris:

$0.01436934
$0.01436934$0.01436934
+4.60%1D
Mashida (MSHD) Live prisdiagram
Mashida (MSHD) Prisoplysninger (USD)

Mashida (MSHD) realtidsprisen er $0.01437007. I løbet af de sidste 24 timer har MSHD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01357063 og et højdepunkt på $ 0.01437585, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSHDs højeste pris nogensinde er $ 0.02299756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0057113.

Når det gælder kortsigtet performance, MSHD har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, +4.83% i løbet af 24 timer og -16.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mashida (MSHD) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Mashida er $ 143.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSHD er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 143.76M.

Mashida (MSHD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Mashida til USD $ +0.00066169.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mashida til USD $ +0.0054288716.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mashida til USD $ +0.0194581697.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mashida til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00066169+4.83%
30 dage$ +0.0054288716+37.78%
60 dage$ +0.0194581697+135.41%
90 dage$ 0--

Hvad er Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Mashida (MSHD) Ressource

Mashida Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Mashida (MSHD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mashida (MSHD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mashida.

Tjek Mashida prisprediktion nu!

Mashida (MSHD) Tokenomics

At forstå tokenomics for Mashida (MSHD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MSHD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Mashida (MSHD)

Hvor meget er Mashida (MSHD) værd i dag?
Den direkte MSHD pris i USD er 0.01437007 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MSHD til USD pris?
Den aktuelle pris på MSHDtil USD er $ 0.01437007. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Mashida?
Markedsværdien for MSHD er $ 143.76M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MSHD?
Den cirkulerende forsyning af MSHD er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MSHD?
MSHD opnåede en ATH-pris på 0.02299756 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MSHD?
MSHD så en ATL-pris på 0.0057113 USD.
Hvad er handelsvolumen for MSHD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MSHD er -- USD.
Bliver MSHD højere i år?
MSHD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MSHD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Mashida (MSHD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

