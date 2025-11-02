Mashida (MSHD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01357063 $ 0.01357063 $ 0.01357063 24H lav $ 0.01437585 $ 0.01437585 $ 0.01437585 24H høj 24H lav $ 0.01357063$ 0.01357063 $ 0.01357063 24H høj $ 0.01437585$ 0.01437585 $ 0.01437585 All Time High $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Laveste pris $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) +4.83% Prisændring (7D) -16.00% Prisændring (7D) -16.00%

Mashida (MSHD) realtidsprisen er $0.01437007. I løbet af de sidste 24 timer har MSHD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01357063 og et højdepunkt på $ 0.01437585, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MSHDs højeste pris nogensinde er $ 0.02299756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0057113.

Når det gælder kortsigtet performance, MSHD har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, +4.83% i løbet af 24 timer og -16.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mashida (MSHD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 143.76M$ 143.76M $ 143.76M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 143.76M$ 143.76M $ 143.76M Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mashida er $ 143.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MSHD er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 143.76M.