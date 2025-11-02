MarsMi (MARSMI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.089163 $ 0.089163 $ 0.089163 24H lav $ 0.089333 $ 0.089333 $ 0.089333 24H høj 24H lav $ 0.089163$ 0.089163 $ 0.089163 24H høj $ 0.089333$ 0.089333 $ 0.089333 All Time High $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Laveste pris $ 0.088898$ 0.088898 $ 0.088898 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) +0.10% Prisændring (7D) -11.77% Prisændring (7D) -11.77%

MarsMi (MARSMI) realtidsprisen er $0.089321. I løbet af de sidste 24 timer har MARSMI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.089163 og et højdepunkt på $ 0.089333, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSMIs højeste pris nogensinde er $ 0.187525, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.088898.

Når det gælder kortsigtet performance, MARSMI har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -11.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MarsMi (MARSMI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.32M$ 89.32M $ 89.32M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 89.32M$ 89.32M $ 89.32M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Den nuværende markedsværdi på MarsMi er $ 89.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARSMI er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999992.295692. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 89.32M.