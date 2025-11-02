MARS (MARS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav 24H høj All Time High $ 0.00216265 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +1.06% Prisændring (1D) -5.63% Prisændring (7D) -4.43%

MARS (MARS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MARS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MARSs højeste pris nogensinde er $ 0.00216265, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MARS har ændret sig med +1.06% i løbet af den sidste time, -5.63% i løbet af 24 timer og -4.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MARS (MARS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 241.61K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 241.61K Cirkulationsforsyning 999.84M Samlet Udbud 999,842,798.928133

Den nuværende markedsværdi på MARS er $ 241.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MARS er 999.84M, med et samlet udbud på 999842798.928133. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 241.61K.