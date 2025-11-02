Mantis (SN123) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3.46 $ 3.46 $ 3.46 24H lav $ 3.84 $ 3.84 $ 3.84 24H høj 24H lav $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 24H høj $ 3.84$ 3.84 $ 3.84 All Time High $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Laveste pris $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Prisændring (1H) -0.68% Prisændring (1D) +1.32% Prisændring (7D) +7.15% Prisændring (7D) +7.15%

Mantis (SN123) realtidsprisen er $3.51. I løbet af de sidste 24 timer har SN123 handlet mellem et lavpunkt på $ 3.46 og et højdepunkt på $ 3.84, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SN123s højeste pris nogensinde er $ 7.36, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.84.

Når det gælder kortsigtet performance, SN123 har ændret sig med -0.68% i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og +7.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mantis (SN123) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Cirkulationsforsyning 1.71M 1.71M 1.71M Samlet Udbud 1,713,933.97248105 1,713,933.97248105 1,713,933.97248105

Den nuværende markedsværdi på Mantis er $ 6.03M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SN123 er 1.71M, med et samlet udbud på 1713933.97248105. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.03M.