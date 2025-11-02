UdvekslingDEX+
Den direkte MacroHard pris i dag er 0.0021335 USD. Følg med i realtid MHRD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MHRD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MHRD

MHRD Prisinfo

Hvad er MHRD

MHRD Officiel hjemmeside

MHRD Tokenomics

MHRD Prisprognose

MacroHard Pris (MHRD)

1 MHRD til USD direkte pris:

$0.0020969
$0.0020969
+2.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
MacroHard (MHRD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:33 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00186076
$ 0.00186076
24H lav
$ 0.00224952
$ 0.00224952
24H høj

$ 0.00186076
$ 0.00186076

$ 0.00224952
$ 0.00224952

$ 0.057629
$ 0.057629

$ 0
$ 0

+3.61%

+3.85%

-1.46%

-1.46%

MacroHard (MHRD) realtidsprisen er $0.0021335. I løbet af de sidste 24 timer har MHRD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00186076 og et højdepunkt på $ 0.00224952, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MHRDs højeste pris nogensinde er $ 0.057629, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MHRD har ændret sig med +3.61% i løbet af den sidste time, +3.85% i løbet af 24 timer og -1.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MacroHard (MHRD) Markedsinformation

$ 2.10M
$ 2.10M

--
--

$ 2.10M
$ 2.10M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MacroHard er $ 2.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MHRD er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.10M.

MacroHard (MHRD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MacroHard til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MacroHard til USD $ +0.0004064082.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MacroHard til USD $ -0.0010962228.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MacroHard til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+3.85%
30 dage$ +0.0004064082+19.05%
60 dage$ -0.0010962228-51.38%
90 dage$ 0--

Hvad er MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MacroHard (MHRD) Ressource

MacroHard Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MacroHard (MHRD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MacroHard (MHRD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MacroHard.

Tjek MacroHard prisprediktion nu!

MHRD til lokale valutaer

MacroHard (MHRD) Tokenomics

At forstå tokenomics for MacroHard (MHRD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MHRD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MacroHard (MHRD)

Hvor meget er MacroHard (MHRD) værd i dag?
Den direkte MHRD pris i USD er 0.0021335 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MHRD til USD pris?
Den aktuelle pris på MHRDtil USD er $ 0.0021335. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MacroHard?
Markedsværdien for MHRD er $ 2.10M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MHRD?
Den cirkulerende forsyning af MHRD er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MHRD?
MHRD opnåede en ATH-pris på 0.057629 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MHRD?
MHRD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MHRD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MHRD er -- USD.
Bliver MHRD højere i år?
MHRD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MHRD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:06:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

