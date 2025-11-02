MacroHard (MHRD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00186076 24H lav $ 0.00224952 24H høj All Time High $ 0.057629 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +3.61% Prisændring (1D) +3.85% Prisændring (7D) -1.46%

MacroHard (MHRD) realtidsprisen er $0.0021335. I løbet af de sidste 24 timer har MHRD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00186076 og et højdepunkt på $ 0.00224952, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MHRDs højeste pris nogensinde er $ 0.057629, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MHRD har ændret sig med +3.61% i løbet af den sidste time, +3.85% i løbet af 24 timer og -1.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MacroHard (MHRD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.10M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.10M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MacroHard er $ 2.10M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MHRD er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.10M.