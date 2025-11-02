Lybra (LBR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00839285 $ 0.00839285 $ 0.00839285 24H lav $ 0.00903987 $ 0.00903987 $ 0.00903987 24H høj 24H lav $ 0.00839285$ 0.00839285 $ 0.00839285 24H høj $ 0.00903987$ 0.00903987 $ 0.00903987 All Time High $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Laveste pris $ 0.00825201$ 0.00825201 $ 0.00825201 Prisændring (1H) +0.56% Prisændring (1D) -4.77% Prisændring (7D) -17.67% Prisændring (7D) -17.67%

Lybra (LBR) realtidsprisen er $0.00859487. I løbet af de sidste 24 timer har LBR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00839285 og et højdepunkt på $ 0.00903987, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LBRs højeste pris nogensinde er $ 4.48, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00825201.

Når det gælder kortsigtet performance, LBR har ændret sig med +0.56% i løbet af den sidste time, -4.77% i løbet af 24 timer og -17.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lybra (LBR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 354.19K$ 354.19K $ 354.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 832.59K$ 832.59K $ 832.59K Cirkulationsforsyning 41.45M 41.45M 41.45M Samlet Udbud 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268 97,430,394.57583268

Den nuværende markedsværdi på Lybra er $ 354.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LBR er 41.45M, med et samlet udbud på 97430394.57583268. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 832.59K.