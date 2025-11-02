Lunctron (LTRN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.73% Prisændring (1D) +1.81% Prisændring (7D) -20.47% Prisændring (7D) -20.47%

Lunctron (LTRN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har LTRN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LTRNs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, LTRN har ændret sig med +0.73% i løbet af den sidste time, +1.81% i løbet af 24 timer og -20.47% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lunctron (LTRN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 33.48K$ 33.48K $ 33.48K Cirkulationsforsyning 32.10B 32.10B 32.10B Samlet Udbud 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Den nuværende markedsværdi på Lunctron er $ 15.89K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af LTRN er 32.10B, med et samlet udbud på 67620828269.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 33.48K.